Мадяр висловився щодо вступу України в ЄС: згадав про нацменшини та війну

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт підтримуватиме вступ України до ЄС лише за умови дотримання стандартної процедури та виконання необхідних вимог; окрім цього, він пов’язав позицію Угорщини з питанням прав угорської меншини в Україні.

Про це він сказав у четвер, 3 вересня, під час спілкування з журналістами, цитує "Європейська правда".

У Мадяра запитали, чого саме угорський уряд очікує від України, аби Будапешт на нинішньому етапі переговорів про вступ до ЄС підтримав приєднання України.

"Після багатьох років нам вдалося досягти дуже перспективної угоди з українською стороною щодо повернення мовних, освітніх, культурних, адміністративних та інших прав угорської меншини, яка проживає в Україні. Ми не вимагали нічого більшого – лише того, що належить кожній людині в Європі: можливості користуватися мовою своєї національності у різних сферах у країні, де вона народилася або проживає", – сказав прем’єр Угорщини.

Він заявив, що Україна на це погодилася та прийняла цю домовленість. Водночас Угорщина, як зазначив Мадяр, не бачить прогресу у цьому питання.

"У ній визначено конкретний графік і конкретні терміни, коли відповідні законодавчі зміни мають бути подані до Ради – українського парламенту, коли їх мають ухвалити та імплементувати. Ми поки що не бачимо, щоб щось із цього було зроблено", – зауважив він.

Він зазначив, що у межах переговорного процесу щодо вступу в ЄС є шість кластерів, що охоплюють понад 30 розділів.

"Угорщина погодилася на відкриття першого та шостого кластерів за умови, що ця домовленість буде виконана", – сказав він.

Мадяр також порівняв ситуацію України із Сербією, яка, за його словами, близько 15 років перебуває у процесі вступу до ЄС, але відкрила лише два з шести переговорних кластерів.

"І тепер від нас очікують, що щодо України, яка не так давно подала заявку до ЄС, відкриють усі кластери. Ні", – сказав угорський прем’єр.

Він заявив, що Будапешт наполягає на "справедливості, чесності, прозорості" та врахуванні угорських інтересів у процесі розширення ЄС.

Окрім цього, він також розкритикував можливість прискореного вступу України, заявивши, що Київ "не готовий" до членства в ЄС, оскільки країна перебуває у стані війни.

"Ми можемо прийняти й підтримати лише процес вступу, заснований на заслугах – і я наголошую, саме на заслугах. Ніякого особливого ставлення, ніякої прискореної процедури (...) Україна – це країна, яка перебуває у стані війни; вона, очевидно, не готова до вступу в ЄС", – додав Мадяр.

Водночас варто зауважити, що 3 вересня Рада одностайно 261 голосом "за" ухвалила заяву щодо визнання і засудження злочинів радянської військової адміністрації на Закарпатті у 1944-1946 роках.

У парламенті Угорщини привітали заяву Верховної Ради, але закликали якнайшвидше та в повному обсязі виконати угоду про права меншин.

Ще раніше Мадяр заявляв, що якщо Україна не виконає у встановлені строки свої зобов’язання щодо прав угорської меншини, вона не зможе рухатися далі в процесі вступу до Європейського Союзу.

Про план дій щодо меншин читайте у статті: "Не тільки про Закарпаття. Деталі "угоди" з Угорщиною, що має відкрити рух України в ЄС".