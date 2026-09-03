Верховна Рада першою у світі визнала злочином радянські репресії проти угорців після війни

Верховна Рада України одностайно підтримала заяву з осудом злочинів радянської військової адміністрації на Закарпатті у 1944-1946 роках.

Про це повідомляє "Європейська правда".

3 вересня Рада одностайно 261 голосом "за" ухвалила заяву щодо визнання і засудження злочинів радянської військової адміністрації на Закарпатті у 1944-1946 роках.

У заяві нагадують, що восени 1944 року, після відступу угорських та німецьких військ, Закарпаття опинилось під контролем радянської військової адміністрації. Тоді НКВС та СМЕРШ почали масові затримання цивільних чоловіків віком від 18 до 50 років під приводом "мобілізації" до так званих трудових таборів. Тисячі мирних мешканців Закарпаття без судових рішень були депортовані до ГУЛАГів.

Зазначають, що Україна як демократична держава, що визнає верховенство права та засуджує будь-які прояви тоталітаризму, вважає своїм моральним обов'язком:

− офіційно визнати факт масових репресій радянської військової адміністрації проти цивільного населення угорської національності, так званий "малєнькій робот" (від спотвореного "маленькая работа", яким радянські військові пояснювали причину депортації – Ред.) та німецької національності Закарпаття у 1944– 1946 роках як злочинів, вчинених комуністичним тоталітарним режимом;

− засудити практику примусових депортацій, позасудових страт та переслідувань за національною, релігійною і соціальною ознаками, скоєних органами та службовцями НКВС та СМЕРШ на території Закарпаття;

− вшанувати пам'ять жертв радянських репресій на Закарпатті через встановлення пам'ятних знаків, проведення наукових досліджень та освітніх програм; − сприяти оприлюдненню архівних матеріалів, пов'язаних із подіями 1944– 1946 років, для відновлення історичної правди;

− підтримати науково-дослідну роботу з документування злочинів комуністичного тоталітарного режиму на Закарпатті та в інших регіонах України;

− забезпечити включення цих історичних подій до освітніх програм з метою формування об'єктивного розуміння тоталітарного минулого та запобігання повторенню подібних злочинів у майбутньому;

− наголосити на тому, що РФ, яка продовжує здійснювати збройну агресію проти України, вчиняє на тимчасово окупованій території України злочини, аналогічні до злочинів комуністичного тоталітарного режиму, зокрема масштабні репресії проти мирного населення.

"Верховна Рада України закликає міжнародну спільноту, наукові установи та архівні заклади демократичних держав до співпраці у справі відновлення історичної правди про злочини радянського тоталітаризму, вчинені на території Закарпаття та інших регіонів України", – додають у заяві.

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