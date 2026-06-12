Мадяр розповів своїм виборцям, чому погодив початок вступних переговорів України з ЄС

Прем’єр Угорщини Петер Мадяр пояснив, що погодив відкриття першого переговорного кластера для України після рішення Києва про зміну національного плану захисту меншин у редакції, погодженій з державами-членами ЄС.

Про це він заявив у відеоролику, розміщеному на його сторінці у Facebook, передає "Європейська правда".

Мадяр зазначив, що за кілька тижнів його уряду вдалося вирішити те, чого його попереднику Віктору Орбану не вдалося за десять років, і права угорської меншини тепер гарантовані. Він називає угоду історичною.

Він запевнив, що Будапешту вдалося досягти також гарантії з боку Європейського Союзу щодо виконання двосторонньої угоди, яка врегульовує права закарпатських угорців.

"Українська сторона офіційно зобов’язалася виконати всі пункти та включила цю угоду до Плану дій ЄС щодо меншин", – йдеться у дописі Мадяра, який супроводжує відеоролик.

За його словами, це означає, що виконання зобов’язань, передбачених угорсько-українською домовленістю щодо прав меншин і спрямованих на врегулювання прав угорської меншини Закарпаття, відтепер стало також вимогою Європейського Союзу. Як зазначив Мадяр, виконання цих зобов’язань у майбутньому постійно контролюватимуть Єврокомісія і Європейська рада.

"Якщо Україна не виконає у встановлені строки свої зобов’язання щодо прав угорської меншини, вона не зможе рухатися далі в процесі вступу до Європейського Союзу", – заявив Мадяр.

За його словами, досягнуті домовленості стали передумовою того, що Угорщина дала згоду на відкриття першого переговорного кластера між Україною та ЄС.

Водночас Мадяр нагадав, що відкриття першого переговорного кластера є лише першим кроком у довгому й складному процесі.

Як повідомлялося, у п’ятницю ЄС офіційно підтвердив початок вступних переговорів з Україною.

Перед цим Україна виконала останню вимогу Угорщини для відкриття кластера переговорів про вступ.

Про план дій щодо меншин читайте у статті: "Не тільки про Закарпаття. Деталі "угоди" з Угорщиною, що має відкрити рух України в ЄС"