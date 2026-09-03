Мадьяр высказался о вступлении Украины в ЕС: упомянул о национальных меньшинствах и войне

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что Будапешт поддержит вступление Украины в ЕС только при условии соблюдения стандартной процедуры и выполнения необходимых требований; кроме того, он связал позицию Венгрии с вопросом прав венгерского меньшинства в Украине.

Об этом он сказал в четверг, 3 сентября, во время встречи с журналистами, цитирует "Европейская правда".

Мадяра спросили, чего именно венгерское правительство ожидает от Украины, чтобы Будапешт на нынешнем этапе переговоров о вступлении в ЕС поддержал присоединение Украины.

"После многих лет нам удалось достичь очень перспективного соглашения с украинской стороной о восстановлении языковых, образовательных, культурных, административных и других прав венгерского меньшинства, проживающего в Украине. Мы не требовали ничего большего – лишь того, что принадлежит каждому человеку в Европе: возможности пользоваться языком своей национальности в различных сферах в стране, где он родился или проживает", – сказал премьер Венгрии.

Он заявил, что Украина согласилась с этим и приняла данную договоренность. В то же время Венгрия, как отметил Мадьяр, не видит прогресса в этом вопросе.

"В ней определены конкретный график и конкретные сроки, когда соответствующие законодательные изменения должны быть представлены в Раду – украинский парламент, когда их должны принять и внедрить. Мы пока не видим, чтобы что-то из этого было сделано", – заметил он.

Он отметил, что в рамках переговорного процесса о вступлении в ЕС существует шесть кластеров, охватывающих более 30 разделов.

"Венгрия согласилась на открытие первого и шестого кластеров при условии, что эта договоренность будет выполнена", – сказал он.

Мадьяр также сравнил ситуацию Украины с Сербией, которая, по его словам, около 15 лет находится в процессе вступления в ЕС, но открыла лишь два из шести переговорных кластеров.

"И теперь от нас ожидают, что в отношении Украины, которая не так давно подала заявку в ЕС, откроют все кластеры. Нет", – сказал венгерский премьер.

Он заявил, что Будапешт настаивает на "справедливости, честности, прозрачности" и учете венгерских интересов в процессе расширения ЕС.

Кроме того, он также раскритиковал возможность ускоренного вступления Украины, заявив, что Киев "не готов" к членству в ЕС, поскольку страна находится в состоянии войны.

"Мы можем принять и поддержать только процесс вступления, основанный на заслугах – и я подчеркиваю, именно на заслугах. Никакого особого отношения, никакой ускоренной процедуры (...) Украина – это страна, находящаяся в состоянии войны; она, очевидно, не готова к вступлению в ЕС", – добавил Мадьяр.

В то же время стоит отметить, что 3 сентября Рада единогласно 261 голосом "за" приняла заявление о признании и осуждении преступлений советской военной администрации в Закарпатье в 1944–1946 годах.

В парламенте Венгрии приветствовали заявление Верховной Рады, но призвали как можно скорее и в полном объеме выполнить соглашение о правах меньшинств.

Еще ранее Мадьяр заявлял, что если Украина не выполнит в установленные сроки свои обязательства в отношении прав венгерского меньшинства, она не сможет двигаться дальше в процессе вступления в Европейский Союз.

О плане действий в отношении меньшинств читайте в статье: "Не только о Закарпатье. Детали "соглашения" с Венгрией, которое должно открыть путь Украины в ЕС".