МЗС Угорщини привітало заяву Верховної Ради щодо репресій на Закарпатті

Міністерство закордонних справ Угорщини привітало заяву Верховної Ради щодо осуду злочинів радянської військової адміністрації на Закарпатті у 1944-1946 роках.

Про це йдеться у відповідній заяві, пише "Європейська правда".

У відомстві нагадали, що у 1944–1946 роках радянські окупаційні органи заарештували та депортували вглиб Радянського Союзу десятки тисяч угорсько– та німецькомовних чоловіків віком від 18 до 50 років.

Йдеться про примусову працю, відому як "маленький робот". Тоді через нелюдські умови утримання та праці загинули тисячі людей.

"Сьогоднішнє рішення українського парламенту є гідною даниною пам’яті жертвам та важливим кроком на шляху до осмислення радянського минулого та встановлення істини про ці події", – заявили в угорському МЗС.

Угорська сторона також наголосила, що рішуче засуджує всі форми етнічної дискримінації та переслідувань.

"Угорщина з повагою вітає та високо оцінює рішення України і готова співпрацювати як у подальшому встановленні істини про минуле, так і в збереженні та вшануванні пам’яті жертв", – додали в заяві.

3 вересня Рада одностайно 261 голосом "за" ухвалила заяву щодо визнання і засудження злочинів радянської військової адміністрації на Закарпатті у 1944-1946 роках.

У парламенті Угорщини привітали заяву Верховної Ради, але закликали якнайшвидше та в повному обсязі виконати угоду про права меншин.

Про план дій щодо меншин читайте у статті: "Не тільки про Закарпаття. Деталі "угоди" з Угорщиною, що має відкрити рух України в ЄС".