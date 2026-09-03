МИД Венгрии приветствовал заявление Верховной Рады о репрессиях в Закарпатье

Министерство иностранных дел Венгрии приветствовало заявление Верховной Рады об осуждении преступлений советской военной администрации в Закарпатье в 1944–1946 годах.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, пишет "Европейская правда".

В ведомстве напомнили, что в 1944–1946 годах советские оккупационные органы арестовали и депортировали вглубь Советского Союза десятки тысяч венгерско– и немецкоязычных мужчин в возрасте от 18 до 50 лет.

Речь идет о принудительном труде, известном как "маленький робот". Тогда из-за нечеловеческих условий содержания и труда погибли тысячи людей.

"Сегодняшнее решение украинского парламента является достойной данью памяти жертвам и важным шагом на пути к осмыслению советского прошлого и установлению истины об этих событиях", – заявили в венгерском МИД.

Венгерская сторона также подчеркнула, что решительно осуждает все формы этнической дискриминации и преследований.

"Венгрия с уважением приветствует и высоко оценивает решение Украины и готова сотрудничать как в дальнейшем установлении истины о прошлом, так и в сохранении и чествовании памяти жертв", – добавили в заявлении.

3 сентября Рада единогласно 261 голосом "за" приняла заявление о признании и осуждении преступлений советской военной администрации в Закарпатье в 1944–1946 годах.

В парламенте Венгрии приветствовали заявление Верховной Рады, но призвали как можно скорее и в полном объеме выполнить соглашение о правах меньшинств.

О плане действий в отношении меньшинств читайте в статье: "Не только о Закарпатье. Детали "соглашения" с Венгрией, которое должно открыть путь Украины в ЕС".