Польща посилює захист повітряного простору через провокації РФ – Міноборони

Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна посилює захист свого повітряного простору через нещодавні провокації з боку Росії.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Ввечері 3 вересня Косіняк-Камиш заявив, що у "зв’язку з нещодавніми провокаціями та актами агресії з боку Росії" – він вирішив посилити захист повітряного простору Польщі.

"Ми збільшуємо активність наших повітряних сил, зокрема літаків F-16 та вертольотів", – наголосив глава Міноборони Польщі.

Він зазначив, що останні тижні показали, що провокації Росії набувають "різних форм і становлять загрозу в районах, які раніше вважалися безпечними".

"Польща постійно стежить за ситуацією на східному кордоні. Ми також посилюємо наші системи швидкого реагування для протидії загрозам на всій території Польщі", – додав Косіняк-Камиш.

Цього дня писали, що з 10 вересня до 9 грудня 2026 року східна частина Польщі потрапить до тимчасової зони обмеженого повітряного руху EP R134.

Варто нагадати, що 30 липня у Люблінському воєводстві впала російська крилата ракета Х-101, виготовлена у другому кварталі 2026 року на одному з заводів у Московській області.

Опитування показало, що майже 38% поляків невдоволені тим, як польські органи влади відреагували на інцидент.