Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна усиливает защиту своего воздушного пространства из-за недавних провокаций со стороны России.

Об этом он написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Вечером 3 сентября Косиняк-Камыш заявил, что в "связи с недавними провокациями и актами агрессии со стороны России" он решил усилить защиту воздушного пространства Польши.

"Мы увеличиваем активность наших воздушных сил, в частности самолетов F-16 и вертолетов", – подчеркнул глава Минобороны Польши.

Он отметил, что последние недели показали, что провокации России принимают "различные формы и представляют угрозу в районах, которые ранее считались безопасными".

"Польша постоянно следит за ситуацией на восточной границе. Мы также усиливаем наши системы быстрого реагирования для противодействия угрозам на всей территории Польши", – добавил Косиняк-Камыш.

В этот день сообщалось, что с 10 сентября по 9 декабря 2026 года восточная часть Польшипопадет в временную зону ограниченного воздушного движения EP R134.

Стоит напомнить, что 30 июля в Люблинском воеводстве упала российская крылатая ракета Х-101, изготовленная во втором квартале 2026 года на одном из заводов в Московской области.

Опрос показал, что почти 38% поляков недовольны тем, как польские власти отреагировали на инцидент.