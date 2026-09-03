Польща до 9 грудня обмежить повітряний рух над сходом країни, щоб полегшити роботу ППО

З 10 вересня до 9 грудня 2026 року східна частина Польщі потрапить до тимчасової зони обмеженого повітряного руху EP R134.

Про це йдеться у повідомленні в Х Оперативного командування збройних сил Польщі, передає "Європейська правда".

Зона охоплюватиме простір від поверхні землі до рівня польоту FL95, тобто висоти близько 3 кілометрів. Це важливе застереження, оскільки пасажирські літаки здійснюють рейси на значно більших висотах.

"Отже, (зона) не стосується пасажирських літаків, що літають на більших висотах", – повідомило Оперативне командування ЗС.

Командування пояснює, що ці обмеження мають забезпечити більш ефективне функціонування військової системи протиповітряної оборони на сході Польщі.

"Запроваджувані заходи мають на меті забезпечити всім елементам системи протиповітряної оборони Республіки Польща належну свободу дій та можливість ефективно реагувати на потенційні загрози, одночасно мінімізуючи вплив цих заходів на цивільну авіацію та інших користувачів повітряного простору", – наголошує командування.

Польські військові також опублікували карту, на якій позначено територію, на яку поширюються обмеження.

Зона дії обмежень

Найсуворіші обмеження діятимуть у нічний час, тобто від заходу до сходу сонця. У цей час у зоні EP R134 буде введено повну заборону на виконання польотів.

Винятком будуть військові літальні апарати, а також зльоти та посадки з аеропорту Депултиче-Кролевске (EPCD) у районі Хелма, за умови, що ці операції будуть попередньо узгоджені. У нічні години повітряний простір у межах зони матиме статус некласифікованого.

Варто нагадати, що 30 липня у Люблінському воєводстві впала російська крилата ракета Х-101, виготовлена у другому кварталі 2026 року на одному з заводів у Московській області.

Опитування показало, що майже 38% поляків невдоволені тим, як польські органи влади відреагували на інцидент.