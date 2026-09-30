У Києві виявили уламки на території західного посольства після масованого удару РФ

Мер Києва Віталій Кличко вранці 30 вересня повідомив про виявлення уламків на території одного з посольств.

Про це він написав у соцмережах, передає "Європейська правда".

За попередніми даними, у Шевченківському районі, в середмісті Києва, виявили уламки на території одного із західних посольств.

Зараз екстрені служби прямують на місце.

Про яке саме посольство йдеться – міський голова не уточнив. Він також не надав жодних деталей про знайдені уламки.

Вранці цього дня стало відомо про двох загиблих людей в Києві через ворожі удари.

У травні резиденція посла Албанії в Україні Ернала Філо зазнала пошкоджень під час атаки на Київ; у відповідь Тирана викликала дипломата РФ для пояснень.

Восени минулого року уламки російського "Іскандера" пошкодили посольство Азербайджану в Києві.