У Молдові повідомили нові деталі інциденту з безпілотником

Генеральний інспекторат поліції Молдови повідомив нові деталі ранкового вибуху безпілотника на території країни.

Про це правоохоронці повідомили у соцмережах, передає "Європейська правда".

За даними генерального інспекторату поліції, безпілотник вибухнув на висоті 40 метрів після зіткнення з опорою лінії зв’язку. На ділянці антенної конструкції довжиною 12 метрів виявили сліди, характерні для вибуху, зокрема деформації металу та ознаки термічного пошкодження.

Також, як зазначається, у радіусі приблизно 265 метрів було виявлено кілька уламків безпілотного літального апарата, зокрема елементи конструкції, системи керування, системи живлення та силової установки.

Правоохоронці наголосили, що інцидент не вплинув на роботу послуг зв’язку.

Експерти з технічного та вибухотехнічного підрозділу поліції проводять огляд місця вибуху безпілотного літального апарата.

Нагадаємо, ввечері 26 вересня молдовські прикордонники виявили уламки безпілотного літального апарата за межами села Волінтірі, що у Штефан-Водському районі.

18 вересня поблизу Кишинева поліція знайшла уламки дрона.