Сенат Испании отклонил ратификацию договора о дружбе с Францией во время визита Макрона

Сенат Испании, в котором большинство принадлежит оппозиционной Народной партии, во вторник отклонил ратификацию договора о дружбе с Францией во время государственного визита французского президента Эмманюэля Макрона в Мадрид.

Об этом сообщает El Mundo, пишет "Европейская правда".

142 сенатора от правоцентристской Народной партии и ультраправого движения Vox проголосовали против ратификации договора о дружбе с Францией, тогда как 106 сенаторов высказались "за", в частности депутаты от Социалистической партии премьер-министра Педро Санчеса.

Голосование состоялось в Сенате именно в тот момент, когда в королевском дворце, расположенном в нескольких сотнях метров оттуда, начинался торжественный ужин с участием Эммануэля Макрона, короля Фелипе VI и королевы Летиции.

Правые сенаторы выступили против статьи документа, предусматривающей участие министра соседней страны в Совете министров Испании.

Они продолжили блокировать документ, несмотря на решение Конституционного суда, в котором отмечается, что договор не нарушает конституцию. Спорная статья была уточнена и разъяснена путем обмена нотами между министрами иностранных дел обеих стран. В документах уточняется, что такое присутствие будет "на полях" и будет происходить во время "отдельного" заседания Совета.

Это голосование, вероятно, означает крах договора о дружбе, подписанного три года назад премьер-министром Испании Педро Санчесом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Поскольку это закрытый документ, в него невозможно вносить поправки, а значит, единственным решением будет начать весь законодательный процесс заново – предварительно договорившись с Францией об изменении спорной статьи.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес возмутился провалом ратификации документа, обвинив Народную партию в саботаже.

"Их внешнеполитическое предложение заключается в том, чтобы осложнить отношения с соседней страной, другом и европейским партнером, а также ослабить Европу. Мы продолжаем работать над тем, чтобы Договор был принят в интересах наших граждан, экономических отношений и европейской интеграции", – написал министр.

Франция уже имеет подобные договоры с Германией, Италией и Польшей. Испания, со своей стороны, подписала аналогичные документы только с Португалией и Марокко, своими соседями.

Как сообщалось, президент Макрон находится в Испании с государственным визитом, что является первым таким визитом президента Франции с 2009 года.