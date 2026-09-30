Испания расследует заявления о пытках мигрантов военными в Сеуте

Испанское правительство поручило выяснить, причастны ли военнослужащие страны к возможным пыткам мигрантов в Сеуте, о чем ранее заявила правозащитная организация Amnesty International.

Об этом сообщает Euronews, передает "Европейская правда".

Amnesty International заявляет, что зафиксировала случаи избиений, унижений, внесудебных высылок и расовой дискриминации в Сеуте.

В частности, мигрант в инвалидном кресле, получивший серьезные травмы лодыжек, рук и туловища, утверждает, что его столкнули с высоты более шести метров.

Во время беседы с Amnesty International в Сеуте он жаловался, что ему даже не сделали рентген и лишь наложили временную повязку.

Его показания являются одними из тех, что вошли в расследование, в котором описываются избиения, унижения и внесудебные выселения из Сеуты и которое, по мнению организации, разоблачает злоупотребления, которые могут представлять собой пытки и иное жестокое, бесчеловечное или унижающее человеческое достоинство обращение.

В собранных показаниях упоминаются удары дубинками и ботинками, фиксация людей с помощью кабельных стяжек, удары по голове и угрозы с приказом покинуть Сеуту. Организация отмечает, что эти эпизоды, которые свидетели приписывают представителям Вооружённых сил Испании, "кажутся частью определённой схемы".

Amnesty International призывает провести независимое и исчерпывающее расследование этих случаев и установить возможную уголовную и дисциплинарную ответственность.

После обнародования отчета Amnesty International Министерство обороны Испании сообщило Euronews, что принято решение передать дело в прокуратуру и суд в Сеуте.

"Командование операции призывается провести расследование и установить возможную индивидуальную ответственность с целью сохранения профессиональной этики и репутации Вооруженных сил", – заявило министерство.

29 сентября Европейская комиссия представила план из пяти пунктов по предотвращению, прогнозированию и реагированию на внезапные массовые случаи нелегального въезда в ЕС, что стало ответом на события в Сеуте.

Напомним, еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер заявил, что кадры массового наплыва мигрантов в испанскую Сеуту в конце июля затмили положительные статистические данные ЕС по миграции.

Подробнее о миграционном кризисе в Сеуте читайте в статье Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки.