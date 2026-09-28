Єврокомісія виділяє 325 млн євро на п’ять оборонних проєктів, до яких долучена й Україна
Європейська комісія виділяє 325 млн євро на підтримку створення та впровадження п’ятьох європейських оборонних проєктів спільного інтересу (EDPCI), у чотирьох з них бере участь Україна.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.
Ці проєкти зосереджені на п’яти пріоритетних напрямках: безпілотники та системи протидії безпілотникам, оборона морського простору та морського дна, космос, протиповітряна та протиракетна оборона, а також зміцнення безпеки вздовж східного флангу ЄС.
"Ці п’ять проєктів зосереджені на тих сферах, де нам потрібно діяти швидше, щоб побудувати міцнішу та стійкішу європейську оборону", – сказав єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.
Загалом Єврокомісія підтримає фінансово такі проєкти:
- Європейська ініціатива щодо дронів та протидії дронам (DECODER). Цей проєкт допоможе європейським країнам створювати, розширювати масштаби та впроваджувати використання дронів, а також технологій для протидії ворожим безпілотникам, з метою усунення критичних прогалин у потенціалі країн-учасниць.
- Інтегрована система оборони морського простору та морського дна (IMSD). Цей проєкт створить інтегровану та сумісну систему оборони, що дозволить країнам-учасницям виявляти, стримувати та реагувати на загрози на морі та на морському дні.
- Проєкт SPACE передбачає впровадження супутників раннього попередження для виявлення запусків ракет, супутникового зв’язку, розвідки, спостереження, а також системи точного визначення місцезнаходження та часу. Проєкт також покращить можливості ведення навігаційної війни та швидкого запуску запасних супутників у разі потреби.
- Федеративна інтегрована система протиповітряної та протиракетної оборони ЄС, включаючи раннє попередження (EU-FIAMD). Цей проєкт забезпечить держави-члени колективною та ефективною інтегрованою системою протиповітряної та протиракетної оборони, включаючи раннє попередження про наближення загроз та скоординовані системи командування.
- Eastern Flank Watch (EFW) підвищить рівень безпеки вздовж східного кордону країн-учасниць, охоплюючи сухопутну, повітряну, морську, кібернетичну та інші сфери.
Проєкти розроблені таким чином, щоб охоплювати весь цикл розвитку оборонних можливостей: від їхнього створення до розгортання та експлуатації.
У середньому в кожному проєкті беруть участь 18 держав-членів, а Україна бере участь у чотирьох із п’яти проєктів. Очікується, що Комісія братиме участь у проєктах EDPCI, надаватиме фінансову підтримку та продовжуватиме допомагати державам-членам координувати їхню реалізацію.
Кошти виділяють у рамках Європейської програми оборонної промисловості (EDIP) з бюджетом 1,5 млрд євро.
Раніше у Литві заявили, що Єврокомісія розгляне запит балтійських країн на виділення додаткових 500 млн євро на посилення захисту від дронів.
Нагадаємо, 28 вересня міністри оборони ЄС обговорять можливість передати Україні ракети-перехоплювачі для систем ППО Patriot з арсеналів держав Євросоюзу, в обмін на більш пізні постачання від виробника, профінансовані Україною.