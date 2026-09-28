Єврокомісія виділяє 325 млн євро на п’ять оборонних проєктів, до яких долучена й Україна

Європейська комісія виділяє 325 млн євро на підтримку створення та впровадження п’ятьох європейських оборонних проєктів спільного інтересу (EDPCI), у чотирьох з них бере участь Україна.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Ці проєкти зосереджені на п’яти пріоритетних напрямках: безпілотники та системи протидії безпілотникам, оборона морського простору та морського дна, космос, протиповітряна та протиракетна оборона, а також зміцнення безпеки вздовж східного флангу ЄС.

"Ці п’ять проєктів зосереджені на тих сферах, де нам потрібно діяти швидше, щоб побудувати міцнішу та стійкішу європейську оборону", – сказав єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

Загалом Єврокомісія підтримає фінансово такі проєкти:

Європейська ініціатива щодо дронів та протидії дронам (DECODER). Цей проєкт допоможе європейським країнам створювати, розширювати масштаби та впроваджувати використання дронів, а також технологій для протидії ворожим безпілотникам, з метою усунення критичних прогалин у потенціалі країн-учасниць.

Інтегрована система оборони морського простору та морського дна (IMSD). Цей проєкт створить інтегровану та сумісну систему оборони, що дозволить країнам-учасницям виявляти, стримувати та реагувати на загрози на морі та на морському дні.

Проєкт SPACE передбачає впровадження супутників раннього попередження для виявлення запусків ракет, супутникового зв’язку, розвідки, спостереження, а також системи точного визначення місцезнаходження та часу. Проєкт також покращить можливості ведення навігаційної війни та швидкого запуску запасних супутників у разі потреби.

Федеративна інтегрована система протиповітряної та протиракетної оборони ЄС, включаючи раннє попередження (EU-FIAMD). Цей проєкт забезпечить держави-члени колективною та ефективною інтегрованою системою протиповітряної та протиракетної оборони, включаючи раннє попередження про наближення загроз та скоординовані системи командування.

Eastern Flank Watch (EFW) підвищить рівень безпеки вздовж східного кордону країн-учасниць, охоплюючи сухопутну, повітряну, морську, кібернетичну та інші сфери.

Проєкти розроблені таким чином, щоб охоплювати весь цикл розвитку оборонних можливостей: від їхнього створення до розгортання та експлуатації.

У середньому в кожному проєкті беруть участь 18 держав-членів, а Україна бере участь у чотирьох із п’яти проєктів. Очікується, що Комісія братиме участь у проєктах EDPCI, надаватиме фінансову підтримку та продовжуватиме допомагати державам-членам координувати їхню реалізацію.

Кошти виділяють у рамках Європейської програми оборонної промисловості (EDIP) з бюджетом 1,5 млрд євро.

Раніше у Литві заявили, що Єврокомісія розгляне запит балтійських країн на виділення додаткових 500 млн євро на посилення захисту від дронів.

Нагадаємо, 28 вересня міністри оборони ЄС обговорять можливість передати Україні ракети-перехоплювачі для систем ППО Patriot з арсеналів держав Євросоюзу, в обмін на більш пізні постачання від виробника, профінансовані Україною.