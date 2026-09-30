Кубилюс: ответ на российские гибридные атаки должен быть столь же болезненным для Москвы

Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС должен усилить свою реакцию на новую волну российских гибридных атак.

Об этом пишет Euronews, сообщает "Европейская правда".

Андрюс Кубилюс озвучил свою позицию на саммите по вопросам обороны и космоса 30 сентября.

"Если мы подвергаемся российским гибридным атакам, наши ответы должны быть такими же болезненными, как и сама атака. Как создать эту боль? Это зависит от нас", – сказал Кубилюс.

Кубилюс предупредил, что Россия стремится посеять страх, "захватывая сердца и умы людей", и призвал Европу усилить свою реакцию.

"Если против нас ведется гибридная война, нам нужна гибридная оборона", – заявил еврокомиссар.

Также Андрюс Кубилюс отверг призывы тех, кто выступает за дипломатические переговоры с Кремлем с целью прекращения войны в Украине.

"Россияне чётко придерживаются своей позиции: Украина должна капитулировать – вот их дипломатическая позиция", – сказал он.

Напомним, премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что Европейский Союз должен вести дипломатические переговоры с Россией, чтобы положить конец войне в Украине и предотвратить разрушительный ядерный удар.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия выделяет 325 млн евро на поддержку создания и внедрения пяти европейских оборонных проектов, представляющих общий интерес (EDPCI), в четырёх из которых участвует Украина.