В Германии со следующего года снова подорожает популярный проездной билет

С 1 января 2027 года в Германии снова повысят стоимость популярного общенационального месячного билета на общественный транспорт Deutschlandticket с 63 до 66,80 евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Это первое повышение цен, которое было определено по новой формуле, основанной на себестоимости, а не в результате политических переговоров между федеральным правительством Германии и правительствами федеральных земель.

Согласно данным Министерства транспорта Баварии, которое в настоящее время председательствует на конференции министров транспорта федеральных земель Германии, повышение на 3,80 евро обусловлено ростом расходов на персонал, энергоносители и других операционных затрат.

Новая формула также учитывает, что совокупный объем федеральных и земельных субсидий остается неизменным и составляет 3 млрд евро в год.

Стоимость льготного проездного билета для работников вырастет до 63,46 евро, а семестровый билет для студентов будет стоить 40,08 евро.

Министр транспорта Германии Штеффен Бильгер заявил, что, несмотря на повышение цены, билет остается "очень привлекательным предложением".

В настоящее время около 14,5 миллионов человек пользуются Deutschlandticket, который действует в местном и региональном общественном транспорте по всей Германии.

С учётом новой цены билет подорожал примерно на 36 % с момента его введения.

Напомним, в начале 2025 года стоимость Deutschlandticket повысили с 49 до 58 евро.

А с 2026 года его стоимость составляла уже 63 евро.