Город в Германии отстаивает решение отказаться от мемориальных табличек в память о жертвах нацизма

Небольшой саксонский городок Хайденау отстаивает своё решение не устанавливать новые "камни спотыкания" (Stolpersteine) в общественных местах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

"Камни памяти" или так называемые "камни спотыкания" – небольшие мемориальные бетонные кубики с латунной табличкой, которые встраивают в основном в тротуар в честь человека, преследованного или убитого нацистами.

"Решение городского совета не означает ни того, что в Хайденау прекратится чествование памяти, ни того, что существующие Stolpersteine будут удалены", – заявила мэр Конни Эртель.

В межпартийном предложении, поданном совместно с "Альянсом Верхней Эльбы за больше демократии", представители партий "Альтернатива для Германии" и ХДС призвали к будущему запрету установки таких "камней преткновения" "на общественных улицах и тротуарах". В предложении отмечалось, что многие граждане, родственники и общественные инициативы считают такую форму чествования памяти жертв национал-социализма неуместной. Вместо этого чествование памяти желательно проводить на Северном кладбище города, "чтобы исключить прямой доступ к мемориальным элементам".

"Мы хотим активно рассмотреть вопрос о том, как создать в нашем городе достойное место памяти, а также сохранить и развивать память о жертвах войны, террора, диктаторов, изгнания и, прежде всего, национал-социализма", – отметила Эртель. Мэр подчеркнула, что в демократическом обществе следует ожидать разногласий во взглядах на эту тему. Она призвала к продолжению диалога и объективному, открытому обсуждению различных возможностей.

Это решение вызвало возмущение по всей стране. Федеральный министр образования Карин Приен назвала его "скандалом". Она отметила, что каждый, кто стремится отодвинуть места памяти о еврейской жизни на кладбища, делает евреев "снова невидимыми".

"Я считаю, что неправильно изгонять "камни преткновения" из нашей повседневной жизни и культуры памяти на окраину города", – заявил депутат земельного парламента от СДПГ Альбрехт Паллас. Он обвинил партию "АдН" в том, что она этим шагом пытается релятивизировать национал-социализм. Паллас призвал городской совет пересмотреть своё решение.

Напомним, на земельных выборах в Саксонии-Анхальт 6 сентября "Альтернатива для Германии" одержала историческую победу, однако без абсолютного большинства, на которое там надеялись.

20 сентября на выборах в ландтаг Мекленбурга-Передней Померании "АдН" также получила наибольшую поддержку.

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