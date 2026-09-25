Місто в Саксонії заборонило пам’ятні таблички жертвам нацизму на вулицях

У східнонімецькій землі Саксонія виник скандал після того, як міська рада Гайденау біля Дрездена постановила більше не встановлювати "камені пам’яті" для вшанування жертв нацизму на тротуарах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Відповідну пропозицію депутатів міської ради від "АдН" і ХДС ухвалили у четвер увечері. Представники обох партій закликали надалі відмовлятися від встановлення "каменів пам’яті" у громадському просторі вулиць і тротуарів.

У заяві йдеться, що багато мешканців міста та родичів жертв вважають таку форму вшанування жертв націонал-соціалізму недоречною. Натомість пропонується проводити заходи пам’яті переважно на північному кладовищі міста, "щоб унеможливити безпосереднє наступання на меморіальні елементи".

"Камені пам’яті" або так звані "камені спотикання" – невеликі меморіальні бетонні кубики з латунною табличкою, які вбудовують здебільшого у тротуар для вшанування людини, переслідуваної або вбитої нацистами.

Ілюстративне зображення фото: DPA

Рішення міської ради спричинило дискусії. Зокрема, його розкритикували в СДПН у парламенті Саксонії.

"Я вважаю неправильним витісняти "камені спотикання" з нашого повсякденного життя та культури пам’яті на околиці міста", – заявив депутат ландтагу Саксонії від СДПН Альбрехт Паллас. Він звинуватив "Альтернативу для Німеччини" у прагненні таким чином применшити злочини націонал-соціалізму.

Луїзе Нойгаус-Вартенберг, речниця фракції Лівих у ландтазі Саксонії з питань культури пам’яті, заявила, що приголомшена рішенням: "Із забороною встановлювати нові "камені спотикання" у публічному просторі особлива форма пам’яті витісняється з повсякденного життя Гайденау".

Рішення також розкритикував депутат Бундестагу від "Зелених" із Дрездена Кассем Тахер Салех. За його словами, у Саксонії багато людей докладають зусиль, щоб зберігати видимою пам’ять про жертв нацистського режиму. "Нестерпно, що саме з цього питання ХДС об’єднується з "АдН", – відзначив він.

Нагадаємо, на земельних виборах у Саксонії-Ангальт 6 вересня "Альтернатива для Німеччини" здобула історичну перемогу, проте без абсолютної більшості, на яку там сподівалися.

20 вересня на виборах до ландтагу Мекленбургу-Передньої Померанії "АдН" теж отримала найбільшу підтримку.

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