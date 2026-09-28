Іран відкинув причетність до інциденту з вибухівкою біля бази військ США у Британії

Іран відкинув припущення про те, що він причетний до п’яти арештів, здійснених біля британської авіабази "Фейрфорд".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian з посиланням на посольство Ірану в Лондоні.

Британські детективи з боротьби з тероризмом не оголошували публічно, кого саме вони вважають причетним до інциденту. Однак джерело, обізнане з ходом розслідування, повідомило, що мотив, пов’язаний з Іраном, вважається найімовірнішим.

"Посольство Ісламської Республіки Іран у Лондоні категорично відкидає та рішуче засуджує нещодавні безпідставні та зловмисні спекуляції, опубліковані деякими британськими особами та ЗМІ, які намагаються пов’язати Іран із затриманням п’яти підозрюваних поблизу авіабази ВПС Великої Британії "Фейрфорд", – заявили у посольстві.

За словами іранських дипломатів, поширення таких "вигаданих спекуляцій" не матиме іншої мети, окрім як підживити пропаганду іранофобії у Великій Британії.

"Ісламська Республіка Іран залишає за собою право вжити відповідних правових заходів, якщо це буде необхідно, для захисту прав та інтересів країни та її народу у відповідь на оманливі та шкідливі медіа-наративи", – йдеться у заяві.

27 вересня у Британії кількох осіб взяли під варту за підозрою у скоєнні злочинів відповідно до Закону про вибухові речовини у зв’язку з інцидентом поблизу авіабази "Фейрфорд" у графстві Глостершир.

Президент США Дональд Трамп заявив, що затримані у справі про можливу підготовку теракту на авіабазі "Фейрфорд" у Британії тривалий час перебували під спостереженням і, за його словами, "планували завдати великої шкоди" авіабазі, яку використовували війська США.

Британська поліція в понеділок допитала п’ятьох чоловіків, затриманих за підозрою у злочинах з вибухівкою та підготовці до теракту поблизу авіабази "Фейрфорд", яку США використовували для операцій проти Ірану.