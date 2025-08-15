У Німеччині Сара Вагенкнехт, лідерка ліворадикального Альянсу Сари Вагенкнехт, відкидає перспективу членства України в НАТО.

Про це вона заявила в інтерв'ю Rheinische Post у зв'язку з майбутньою зустріччю президента США Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ntv.

"США повинні зняти питання членства України в НАТО з порядку денного на Алясці", – сказала Вагенкнехт.

Вагенкнехт підкреслює: "Ймовірно, миру не буде доти, доки на столі стоятиме питання вступу до НАТО або розміщення військ НАТО в Україні".

"Європейці і (президент України Володмир) Зеленський також повинні виключити перспективу НАТО для України і тим самим продемонструвати, що вони дійсно хочуть миру", – додала вона.

Таким чином, очільниця АСВ підтримує твердження Кремля про те, що розширення НАТО на схід стало причиною російського вторгнення в Україну. Це твердження було неодноразово спростоване.

Як відомо, генсек НАТО Марк Рютте після засідання Північноатлантичної ради в Гаазі підтвердив наміри Альянсу продовжити підтримку України на шляху до членства.

Як повідомляла "Європейська правда", президент Франції Емманюель Макрон після спільної розмови з президентом США Дональдом Трампом 13 серпня заявив, що США – на відміну від НАТО – долучаться до гарантій безпеки Україні, і що це підтвердив сам Трамп.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта також розповів, що Трамп говорив про перемир’я, долученість України і про гарантії безпеки.