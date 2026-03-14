Після часткового призупинення санкцій США проти російської нафти проросійська ліва політикиня Сара Вагенкнехт закликає німецький уряд відновити закупівлю нафти з Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

"Якщо США, які набагато менше залежні з огляду на власний видобуток, купують російську нафту, то Німеччина повинна зробити це зараз, якщо не раніше", – сказала Вагенкнехт.

Вона висміяла критику канцлера Фрідріха Мерца щодо цього рішення, "в той час як громадяни у відчаї стоять на заправках", назвавши це "холодною зарозумілістю мультимільйонера, який не має таких турбот".

Вагенкнехт додала: "Ми повинні відновити імпорт російської нафти через Шведт і ввести верхню межу ціни на паливо в 1,50 євро".

Як відомо, Сполучені Штати зняли санкції з російської нафти, яка станом на цей час вже перебуває на танкерах у морі. У США пояснили таке рішення глобальним зростанням цін на нафту внаслідок війни США та Ізраїлю проти Ірану й ударів останнього по багатьох країнах Перської затоки, що фактично паралізувало експорт нафти з регіону.

Глава Європейської ради Антоніу Кошта висловив занепокоєння таким рішенням Вашингтона, заявивши, що це збільшить ресурси Росії для продовження її війни проти України.

В українських дипломатичних колах вважають, що рішення США щодо зняття санкцій з російської нафти допоможе Росії воювати довше.

Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що дізнався про рішення США щодо часткового скасування нафтових санкцій проти Росії лише вранці 13 березня, а також назвав цей крок неправильним.

А от глава МЗС Угорщини Петер Сійярто вважає, що Європейський Союз має "наслідувати приклад" США щодо цього питання.