Як скандал навколо снарядів для ЗСУ вдарив по владі Естонії і чого очікувати від наступників

3 вересня міністр оборони Естонії Ханно Певкур оголосив про свою відставку.

Причина цього кроку – гучний та пов'язаний із допомогою Україні скандал.

Державний центр оборонних інвестицій (RKIK) уклав угоду на закупівлю боєприпасів для ЗСУ у компанії з Індії (назву якої не розголошують) та вніс передоплату на суму майже 70 мільйонів євро. Натомість боєприпаси так і не отримав. Більше того, як згодом з'ясувалося, компанія просто не мала досвіду їх виготовлення.

Хоча міністр оборони не мав нести відповідальність за дії RKIK, але політична відповідальність все одно була на ньому.

Про те, як цей і інші скандали навколо партії влади вплинуть на політичні розклади в Естонії, читайте в статті співзасновника "Європейської правди" Юрія Панченка Відставка через снаряди для України. Що відбувається в Естонії та чи будуть дострокові вибори. Далі – стислий її виклад.

Відставка міністра оборони відбудеться не раніше 14 вересня – саме в цей день своє перше засідання після літньої відпустки проведе Рійгікогу, парламент Естонії.

З одного боку, уряд має запас часу, щоб підготувати прийнятну кандидатуру нового міністра. Але з іншого, скоріш за все, робота парламенту розпочнеться із заяв опозиції про дострокові вибори.

Проте домогтися дострокових виборів опозиції буде не так вже й легко.

На цьому хороші новини для Партії реформ завершуються.

Вона має катастрофічно низькі рейтинги.

Тож з високою ймовірністю можна припустити, що наступним прем’єр-міністром Естонії буде представник іншої політичної сили, а не Партії реформ.

Безумовно, зміна влади не зробить Естонію антиукраїнською чи тим більше – проросійською.

Партія реформ була надзвичайно послідовною щодо підтримки Києва, хоча нова коаліція, хоч і залишиться на словах проукраїнською, може зменшити обсяги підтримки Києва.

Такий сценарій може стати реальним у разі приходу до влади двох опозиційних сил.

Перш за все, це стосується правопопулістів із партії EKRE, а також Центристської партії.

Це політична сила, що традиційно має репутацію "помірковано-проросійської", оскільки часто орієнтується саме на етнічних росіян.

А оскільки орієнтація Центристської партії на російський електорат залишається незмінною, є підстави говорити, що у разі її приходу до влади підтримка України точно не буде такою безумовною, як зараз

Проте такого неприємного для України сценарію ще можна уникнути. І "золота акція" тут належатиме консервативній партії Isamaa – "Вітчизна".

Конфлікти навколо чинної влади призвели до зростання рейтингів консерваторів. Якби парламентські вибори у Естонії відбулися зараз, то Isamaa посіла би перше місце з результатом понад 25%.

Це хороша новина для України – ця партія є однією з найбільш проукраїнських сил в Естонії.

Там не лише виступають проти зменшення підтримки Києва, але й вимагають її збільшення.

Щонайменше це означає, що у разі створення коаліції Isamaa із центристами та EKRE (а саме такий сценарій донедавна вважали базовим) консерватори будуть стримувати антиукраїнські ініціативи партій-партнерів.

Тож хоча в естонській політиці зараз усе складно і парламентські вибори у будь-якому разі пройдуть в осяжній перспективі, все ж оптимістичний сценарій поки що найімовірніший, коли йдеться про підтримку Естонією України.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Відставка через снаряди для України. Що відбувається в Естонії та чи будуть дострокові вибори.