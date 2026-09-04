Как скандал вокруг снарядов для ВСУ ударил по властям Эстонии и чего ожидать от преемников

3 сентября министр обороны Эстонии Ханно Певкур объявил о своей отставке.

Причина этого шага – громкий скандал, связанный с помощью Украине.

Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) заключил соглашение о закупке боеприпасов для ВСУ у компании из Индии (название которой не разглашается) и внес предоплату на сумму почти 70 миллионов евро. Однако боеприпасы так и не были получены. Более того, как впоследствии выяснилось, компания просто не имела опыта их производства.

Хотя министр обороны не должен был нести ответственность за действия RKIK, политическая ответственность все равно лежала на нем.

О том, как этот и другие скандалы вокруг правящей партии повлияют на политическую расстановку сил в Эстонии, читайте в статье соучредителя "Европейской правды" Юрия Панченко Отставка из-за снарядов для Украины. Что происходит в Эстонии и будут ли досрочные выборы. Далее – краткое изложение статьи.

Отставка министра обороны состоится не раньше 14 сентября – именно в этот день Рыйгикогу, парламент Эстонии, проведет свое первое заседание после летних каникул.

С одной стороны, у правительства есть запас времени, чтобы подготовить приемлемую кандидатуру нового министра. Но с другой – скорее всего, работа парламента начнется с заявлений оппозиции о досрочных выборах.

Однако добиться досрочных выборов оппозиции будет не так уж и легко.

На этом хорошие новости для Партии реформ заканчиваются.

У неё катастрофически низкие рейтинги.

Поэтому с высокой вероятностью можно предположить, что следующим премьер-министром Эстонии станет представитель другой политической силы, а не Партии реформ.

Безусловно, смена власти не сделает Эстонию антиукраинской или, тем более, пророссийской.

Партия реформ была чрезвычайно последовательной в поддержке Киева, хотя новая коалиция, пусть и останется на словах проукраинской, может сократить объемы поддержки Киева.

Такой сценарий может стать реальностью в случае прихода к власти двух оппозиционных сил.

Прежде всего, это касается правопопулистов из партии EKRE, а также Центристской партии.

Это политическая сила, которая традиционно имеет репутацию "умеренно пророссийской", поскольку часто ориентируется именно на этнических русских.

А поскольку ориентация Центристской партии на российский электорат остается неизменной, есть основания говорить, что в случае ее прихода к власти поддержка Украины точно не будет такой безоговорочной, как сейчас.

Однако такого неприятного для Украины сценария еще можно избежать. И "золотая акция" здесь будет принадлежать консервативной партии Isamaa – "Родина".

Конфликты вокруг действующей власти привели к росту рейтингов консерваторов. Если бы парламентские выборы в Эстонии состоялись сейчас, то Isamaa заняла бы первое место с результатом более 25%.

Это хорошая новость для Украины – эта партия является одной из самых проукраинских сил в Эстонии.

Там не только выступают против сокращения поддержки Киева, но и требуют её увеличения.

По крайней мере, это означает, что в случае создания коалиции "Исамаа" с центристами и EKRE (а именно такой сценарий до недавнего времени считался базовым) консерваторы будут сдерживать антиукраинские инициативы партий-партнёров.

Поэтому, хотя в эстонской политике сейчас всё сложно и парламентские выборы в любом случае состоятся в обозримой перспективе, всё же оптимистичный сценарий пока что наиболее вероятен, когда речь идёт о поддержке Эстонией Украины.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Отставка из-за снарядов для Украины. Что происходит в Эстонии и будут ли досрочные выборы.