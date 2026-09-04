Принятие "проекта Грэма" о санкциях против РФ может затянуться до промежуточных выборов

Законопроект о санкциях против России, который лишь в прошлом месяце подавляющим большинством голосов принял Сенат, сталкивается со все более сильным сопротивлением в Палате представителей США и, вероятно, будет заблокирован как минимум до ноябрьских выборов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

Законопроект, автором которого был покойный сенатор Линдси Грэм из Южной Каролины – преданный сторонник Украины, – предоставит Трампу право вводить 100-процентные пошлины на пять крупнейших импортеров российской нефти и природного газа, а также на пять стран, которые помогают России обходить энергетические санкции. Китай, Индия и Турция являются крупнейшими покупателями российских нефтепродуктов.

Некоторые сторонники Украины в Вашингтоне настаивают на принятии этого законопроекта как способа продемонстрировать поддержку США Киеву. Однако неясно, воспользуется ли на самом деле Трамп полномочиями, которые предоставит ему этот законопроект, особенно в отношении Китая.

Подавляющее большинство голосов в Сенате (86 против 11) в пользу законопроекта о санкциях отразило желание коллег Грэма почтить его память после его внезапной смерти в июле. Палата представителей относится к этой идее более сдержанно.

В четверг спикер Палаты представителей Майк Джонсон выразил сомнения относительно того, удастся ли вынести законопроект о санкциях на голосование до промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября. По его словам, это отчасти связано с тем, что законодатели планируют провести в Вашингтоне лишь несколько рабочих дней в течение следующих двух месяцев.

Джонсон отметил, что ведущие демократы в комитетах по иностранным делам и налогообложению выступают против этой меры, что свидетельствует о более широких трудностях во взаимодействии с демократами. Он также добавил, что среди республиканцев в Палате представителей есть отдельные "очаги" беспокойства.

"Мы все верим в необходимость санкций против России, но для принятия законопроекта нужно найти правильную формулу. Мы пытаемся это проработать и убедиться, что получим результат, который сможет пройти голосование", – сказал он журналистам в четверг.

Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Брайан Маст отметил, что законопроект, в частности, оценивается с учетом его возможного влияния на цены на бензин. Маст, республиканец из Флориды, сказал, что если законопроект заставит Индию и других покупателей российской нефти обращаться к нефтяным рынкам других стран, это может привести к росту цен.

"Это одна из тех вещей, которые сейчас оцениваются", – сказал он.

Цены на бензин резко выросли на фоне войны с Ираном и широко рассматриваются как угроза для республиканского большинства в Конгрессе в преддверии промежуточных выборов в ноябре. Законопроект также продлит действие давно введенных санкций против Ирана.

Демократы, со своей стороны, обеспокоены тем, что Трамп использует этот законопроект в качестве нового юридического обоснования для введения широкомасштабных пошлин, поскольку его существующие пошлины в настоящее время оспариваются в суде.

Джонсону понадобится широкая поддержка демократов, если он попытается принять этот законопроект по ускоренной процедуре Палаты представителей, которая требует двух третей голосов.

Растущая обеспокоенность среди законодателей как из числа демократов, так и республиканцев является победой для розничной торговли и влиятельного бизнес-объединения – Американской торговой палаты, которые подогревали опасения, что эта мера предоставит администрации Трампа новое правовое обоснование для введения широкомасштабных пошлин.

Сенатор-демократ Ричард Блументаль, соавтор законопроекта о санкциях против России, ранее высказывал надежду на окончательное принятие документа в сентябре 2026 года.

Напомним, Сенат Конгресса Соединенных Штатов 7 августа 86 голосами "за" одобрил проект о санкциях против РФ, соавторами которого являются покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блументаль. Речь идет о "карательных" тарифах для стран, импортирующих российские энергоресурсы.

Ранее в Сенате раскрыли детали обновленной версии законопроекта.

Подробнее об этом – в статье Сенат пробивает санкционную стену: какое наказание для России готовят США и какова будет роль Трампа.