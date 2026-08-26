Сенатор Блументаль сподівається, що "проєкт Грема" про санкції проти РФ приймуть у вересні

Сенатор-демократ Річард Блументаль, співавтор законопроєкту про санкції проти Росії, сподівається на остаточне ухвалення документа у вересні 2026 року.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Києві, пише кореспондентка "Європейської правди".

Блументаль стверджує, що законопроєкт має сильну підтримку серед республіканців.

"Він має дуже сильну підтримку з боку республіканців. Я сподіваюся, що матиме таку ж підтримку і демократів, як це було в Сенаті", – сказав він.

За його словами, законопроєкт буде "надзвичайно ефективним – як у вторинних санкціях, так і в прямих санкціях проти олігархів, фінансових установ, суміжних галузей та тіньового флоту".

Сенатор зазначив, що ключовим фактором є забезпечення дотримання санкцій та позиція президента США Дональда Трампа.

Блументаль сказав, що затримка з ухваленням була пов'язана з необхідністю отримати "зелене світло" від Білого дому після тривалих переговорів із торговим представником США та керівництвом обох партій.

Також він висловив сподівання на остаточне ухвалення документа у вересні 2026 року.

"Сподіваюся, це станеться у вересні. Палата представників повертається у вересні, і я тісно спілкуюся з керівництвом Палати, і я дуже сподіваюся, що тоді буде рішучість прийняти це", – додав він.

Нагадаємо, Сенат Конгресу Сполучених Штатів 7 серпня 86 голосами "за" схвалив проєкт щодо санкцій проти РФ, співавторами якого є покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блументаль. Йдеться про "каральні" тарифи для країн, які імпортують російські енергоресурси.

Подальший розгляд у Палаті представників та ухвалення можливі не раніше вересня – до 31 серпня законодавці йдуть на перерву.

Президент США Дональд Трамп неодноразово висловлював побажання, щоб до проєкту включили положення щодо Ірану, але дав зрозуміти, що готовий підписати його з поваги до покійного Грема.

Раніше у Сенаті розкрили деталі оновленої версії законопроєкту.

Детальніше про це – у статті Сенат пробиває санкційну стіну: яке покарання для Росії готують США і якою буде роль Трампа.