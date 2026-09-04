Meta блокує акаунти албанців, які протестують проти курорту, пов’язаного з зятем Трампа

Компанія Meta заблокувала або закрила десятки акаунтів в Instagram, пов'язаних з албанськими активістами, журналістами та лідером опозиційної партії, на тлі кількамісячних протестів проти будівництва розкішного готелю, який реалізується фірмою зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Про це йдеться у публікації Politico, передає "Європейська правда".

В Албанії вже майже 100 днів тривають протести проти планів будівництва розкішного курорту на узбережжі Адріатичного моря, яким займається компанія Джареда Кушнера. Демонстрації згодом переросли в антиурядові виступи із закликами до відставки прем’єра Еді Рами.

Італійський депутат Європейського парламенту від групи від Renew Europe Сандро Гозі засудив блокування акаунтів протестувальників в Instagram та закликав Meta надати відповідь.

"Коли десятки акаунтів опозиції та активістів, пов’язаних з одним і тим самим протестним рухом, зникають майже одночасно, ми не можемо просто розглядати це як технічну проблему", – сказав Гозі.

Соціальні мережі відіграли вирішальну роль у протестах в Албанії, давши змогу громадянам і журналістам вести репортажі в режимі реального часу зі своїх акаунтів, мобілізувати учасників протестів та фіксувати сутички з поліцією. Однак протягом останніх кількох тижнів вони зіткнулися з повідомленнями про порушення авторських прав, видаленням контенту, а також блокуванням і закриттям акаунтів.

При цьому постраждалі наполягають, що не порушували жодних правил Instagram.

Представник Meta у коментарі зазначив, що компанія переглядає заходи, вжиті щодо цих акаунтів, але вже відновила деякі з тих, які були видалені помилково. Там нагадали, що в Instagram існує процедура оскарження блокування облікових записів.

Хоча доступ деяких користувачів було відновлено, інші стикаються з обмеженнями щодо проведення прямих трансляцій та співпраці з іншими авторами або зазнають "тіньових блокувань", коли поширення їхнього контенту серед інших користувачів обмежується.

Член албанського парламенту та лідер опозиційної партії "Можливість" Агрон Шехай у середу ввечері втратив доступ до свого акаунта.

"Якщо правила, що регулюють призупинення та видалення акаунтів, не є чіткими та прозорими, уряд має всі можливості поширити свою цензуру на соціальні мережі, завдавши суспільству потенційно незворотної шкоди", – заявив він у коментарі виданню.

Шехай сказав, що правила платформи нечіткі, і такі лазівки можуть бути легко використані урядами або тими, кого вони мобілізували, щоб заглушити критичні голоси.

"І саме це ми зараз спостерігаємо: за одну ніч сотні акаунтів, які підтримують протести та закликають до відставки прем’єр-міністра Еді Рами, були закриті", – сказав він.

Рама відреагував на звинувачення на X: "Тож дозвольте мені бути абсолютно чесним: ми не маємо жодного стосунку до блокування чи обмеження будь-якого облікового запису в соціальних мережах, а також не маємо технічних можливостей для проведення подібної операції. Ганьба всій цій купі невдах за поширення такої нісенітниці".

Нагадаємо, проєкт розкішного курорту вартістю понад 1,4 мільярда євро, який втілюється компанією Кушнера Affinity Partners, викликав масові протести в цій західнобалканській країні. Вважається, що плани будівництва вплинуть на екологічно захищену територію на узбережжі Адріатичного моря.

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що його країна продовжить реалізацію проєкту розкішного курорту, запланованого зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером та його дочкою Іванкою Трамп на віддаленій ділянці балканського узбережжя, незважаючи на протести щодо його впливу на довкілля.

Детальніше читайте у статті Фламінго проти Трампа: як оборудка зятя президента США збурила Албанію.