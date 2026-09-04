Meta блокирует аккаунты албанцев, протестующих против курорта, связанного с зятем Трампа

Компания Meta заблокировала или закрыла десятки аккаунтов в Instagram, связанных с албанскими активистами, журналистами и лидером оппозиционной партии, на фоне продолжающихся уже несколько месяцев протестов против строительства роскошного отеля, которое осуществляет фирма зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Об этом говорится в публикации Politico, передает "Европейская правда".

В Албании уже почти 100 дней продолжаются протесты против планов строительства роскошного курорта на побережье Адриатического моря, которым занимается компания Джареда Кушнера. Демонстрации впоследствии переросли в антиправительственные выступления с призывами к отставке премьера Эди Рамы.

Итальянский депутат Европейского парламента от группы Renew Europe Сандро Гози осудил блокировку аккаунтов протестующих в Instagram и призвал Meta дать ответ.

"Когда десятки аккаунтов оппозиции и активистов, связанных с одним и тем же протестным движением, исчезают почти одновременно, мы не можем просто рассматривать это как техническую проблему", – сказал Гози.

Социальные сети сыграли решающую роль в протестах в Албании, позволив гражданам и журналистам вести репортажи в режиме реального времени со своих аккаунтов, мобилизовывать участников протестов и фиксировать столкновения с полицией. Однако в течение последних нескольких недель они столкнулись с уведомлениями о нарушении авторских прав, удалением контента, а также блокировкой и закрытием аккаунтов.

При этом пострадавшие настаивают, что не нарушали никаких правил Instagram.

Представитель Meta в комментарии отметил, что компания пересматривает меры, принятые в отношении этих аккаунтов, но уже восстановила некоторые из тех, что были удалены по ошибке. Там напомнили, что в Instagram существует процедура обжалования блокировки учетных записей.

Хотя доступ некоторых пользователей был восстановлен, другие сталкиваются с ограничениями на проведение прямых трансляций и сотрудничество с другими авторами или подвергаются "теневым блокировкам", когда распространение их контента среди других пользователей ограничивается.

Член албанского парламента и лидер оппозиционной партии "Возможность" Агрон Шехай в среду вечером лишился доступа к своему аккаунту.

"Если правила, регулирующие приостановку и удаление аккаунтов, не являются четкими и прозрачными, у правительства есть все возможности распространить свою цензуру на социальные сети, нанеся обществу потенциально необратимый ущерб", – заявил он в комментарии изданию.

Шехай отметил, что правила платформы нечеткие, и такие лазейки могут быть легко использованы правительствами или теми, кого они мобилизовали, чтобы заглушить критические голоса.

"И именно это мы сейчас наблюдаем: за одну ночь сотни аккаунтов, поддерживающих протесты и призывающих к отставке премьер-министра Эди Рамы, были закрыты", – сказал он.

Рама отреагировал на обвинения в X: "Позвольте мне быть абсолютно честным: мы не имеем никакого отношения к блокировке или ограничению каких-либо аккаунтов в социальных сетях, а также не обладаем техническими возможностями для проведения подобной операции. Позор всей этой кучке неудачников за распространение такой чепухи".

Напомним, проект роскошного курорта стоимостью более 1,4 миллиарда евро, который реализует компания Кушнера Affinity Partners, вызвал массовые протесты в этой западнобалканской стране. Считается, что планы строительства затронут экологически охраняемую территорию на побережье Адриатического моря.

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что его страна продолжит реализацию проекта роскошного курорта, запланированного зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером и его дочерью Иванкой Трамп на удаленном участке балканского побережья, несмотря на протесты в связи с его воздействием на окружающую среду.

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