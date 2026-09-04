Сибіга закликав Палату представників США схвалити законопроєкт про санкції проти РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав нижню палату Конгресу США ухвалити законопроєкт про санкції проти Росії покійного сенатора Ліндсі Грема на тлі російських атак на інтереси американського бізнесу.

Про це він написав в X, повідомляє "Європейська правда".

Глава МЗС пов’язав свій заклик до конгресменів з нещодавнім ударом Росії по заводу Coca-Cola у Київській області.

"Це черговий цілеспрямований напад на інтереси американського бізнесу та частина ширшої російської стратегії, спрямованої на підрив економіки США та витіснення американських компаній з міжнародних ринків", – наголосив Сибіга.

Він додав, що ця атака не була поодиноким випадком.

"Лише сила зможе поставити Москву на місце. У цьому контексті ми вкотре закликаємо Палату представників США ухвалити Закон про санкції проти Росії", – додав міністр.

Як повідомлялося, законопроєкт про санкції проти Росії стикається з дедалі сильнішим опором у Палаті представників США і, ймовірно, буде заблокований принаймні до листопадових виборів до Конгресу.

Сенатор-демократ Річард Блументаль, співавтор законопроєкту про санкції проти Росії, раніше висловлював сподівання на остаточне ухвалення документа у вересні 2026 року.

Нагадаємо, Сенат Конгресу Сполучених Штатів 7 серпня 86 голосами "за" схвалив проєкт щодо санкцій проти РФ, співавторами якого є покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блументаль. Йдеться про "каральні" тарифи для країн, які імпортують російські енергоресурси.

Детальніше про це – у статті Сенат пробиває санкційну стіну: яке покарання для Росії готують США і якою буде роль Трампа.