Молдова заявила про порушення повітряного простору безпілотником

У ніч на 4 листопада безпілотник порушив повітряний простір Молдови на тлі масштабних російських атак на Україну.

Про це повідомило Міністерство оборони Молдови, пише "Європейська правда".

Як зазначається, порушення повітряного простору Молдови зафіксували о 04:23. Безпілотник рухався з села в Одеській області Загнітків у бік Кам’янки, що у невизнаному Придністров'ї.

О 04:25 він вийшов з повітряного простору у напрямку Вінницької області.

"Центр повітряних операцій продовжує стежити за повітряним простором Республіки Молдова у координації з відповідними органами влади та партнерами", – додали у Міноборони.

За даними оборонного відомства країни, у жовтні під час атак Росії на територію України повітряний простір Молдови безпілотники порушили 19 разів.

Нагадаємо, 23 жовтня Міністерство закордонних справ Молдови засудило порушення повітряного простору країни дроном, поклавши відповідальність за інцидент на Російську Федерацію.

Після того як у селі Кіштельниця виявили дрон, що впав за 100 метрів від житлового будинку, у МЗС Молдови заявили, що оголосять співробітника посольства РФ у Кишиневі персоною нон грата.

Писали, що Румунія веде переговори з Молдовою щодо спільної розробки програм боротьби з безпілотниками.