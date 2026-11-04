У Британії попередили: Вестмінстерському палацу загрожує небезпека через затримки реконструкції

Вестмінстерському палацу у Великій Британії загрожує серйозна аварія, зокрема пожежа або раптове відключення електроенергії під час урочистого відкриття парламенту, якщо не буде прискорено програму його реконструкції.

Про це йдеться у звіті Комітету з питань державних фінансів (PAC), який попередив про реальні та дедалі більші ризики через постійні затримки з реставрацією історичної будівлі, повідомляє Sky News, передає "Європейська правда".

За оцінками комітету, без своєчасних рішень Вестмінстерський палац поступово занепадатиме, а витрати на його утримання зростатимуть.

Зокрема, очікується, що щотижневі витрати на обслуговування парламентського комплексу в найближчі роки можуть збільшитися з 1,5 млн до 2 млн фунтів стерлінгів. Водночас кожен рік затримки реконструкції додаватиме до її вартості близько 420 млн фунтів.

Голова PAC Джеффрі Кліфтон-Браун закликав парламентарів не відкладати ухвалення рішень, наголосивши, що зволікання коштує державі сотні мільйонів фунтів.

Він попередив, що можливі наслідки занедбання будівлі можуть бути катастрофічними: від знеструмлення парламенту під час урочистих заходів до масштабної пожежі, подібної до тієї, що сталася в соборі Нотр-Дам у Парижі.

За його словами, це загрожуватиме не лише культурній спадщині Великої Британії, а й життю та здоров'ю людей.

Наразі парламентарі мають скоротити кількість запропонованих сценаріїв реконструкції з чотирьох до двох.

Перший передбачає повне виселення парламенту на час робіт. Його вартість може сягнути 15,6 млрд фунтів стерлінгів, а тривалість – до 24 років.

Другий варіант передбачає часткове виселення, однак реконструкція за такого сценарію може розтягнутися більш ніж на 60 років і коштувати близько 40 млрд фунтів.

Окремо парламентарі мають погодити початковий етап програми вартістю до 3 млрд фунтів. Він передбачає переїзд Палати громад і Палати лордів до тимчасових приміщень, а також перенесення частини офісів за межі Вестмінстерського палацу.

Водночас PAC висловив занепокоєння, що тимчасова інфраструктура може бути не готова до 2032 року, коли, згідно з нинішнім графіком, парламент має звільнити будівлю для початку основних реставраційних робіт.

Нагадаємо, на початку лютого депутатам Палати громад і членам Палати лордів запропонували варіанти реставрації вартістю майже 40 млрд фунтів стерлінгів Вестмінстерського палацу, де відбуваються засідання законодавців.

Також повідомляли, що Букінгемський палац припинив проводити прийоми іноземних лідерів через ремонт.