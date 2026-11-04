Україна сподівається закрити деякі переговорні розділи на вступ до ЄС у першій половині 2027

Україна планує закрити якнайбільше переговорних розділів до кінця 2027 року – і планує продовжувати євроінтеграцію разом з Молдовою.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква на EU Accession Exchange Forum, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

В Україні продовжується робота з підготовки до IBAR (Interim Benchmark Assessment Report – Звіт Єврокомісії про виконання проміжних бенчмарків). За словами Жовкви, уже у першій половині наступного року Україна сподівається на закриття деяких переговорних розділів. А більшість розділів планує закрити уже до кінця 2027 року.

"Чотири кластери вже відкриті, я сподіваюся на відкриття решти до кінця року. В Україні продовжується робота з підготовки до IBAR. І ми почнемо закривати переговорні розділи – не розділ, саме розділи – уже у першій половині наступного року", – сказав заступник голови Офісу президента.

Також Ігор Жовква заявив, що Україна сподівається продовжити свій євроінтеграційний шлях разом з Молдовою.

"Є багато спекуляцій щодо України і Молдови. Але не сприймаєте ці звіти як змагання між нашими державами. Україна зараз живе в зовсім інших умовах. Але цей шлях, який ми почали разом з Молдовою, ми з нею і закінчимо", – заявив Жовква.

Нагадаємо, уряд та Європейська комісія створили Task Force (робочу групу) на ранньому етапі для того, щоб забезпечити за кілька місяців схвалення законопроєктів щодо верховенства права і антикорупції.

Більше про це читайте у матеріалі "Європейської правди": "Мир" з Угорщиною, підтримка Польщі та план реформ: перше інтерв’ю віцепрем’єра з євроінтеграції.