Сибига призвал Палату представителей США принять законопроект о санкциях против РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал нижнюю палату Конгресса США принять законопроект о санкциях против России, разработанный покойным сенатором Линдси Грэмом, на фоне российских атак по интересам американского бизнеса.

Об этом он написал в X, сообщает "Европейская правда".

Глава МИД связал свой призыв к конгрессменам с недавним ударом России по заводу Coca-Cola в Киевской области.

"Это очередное целенаправленное посягательство на интересы американского бизнеса и часть более широкой российской стратегии, направленной на подрыв экономики США и вытеснение американских компаний с международных рынков", – подчеркнул Сибига.

Он добавил, что эта атака не была единичным случаем.

"Только сила сможет поставить Москву на место. В этом контексте мы в очередной раз призываем Палату представителей США принять закон о санкциях против России", – добавил министр.

Как сообщалось, законопроект о санкциях против России сталкивается со всё более сильным сопротивлением в Палате представителей США и, вероятно, будет заблокирован по крайней мере до ноябрьских выборов в Конгресс.

Сенатор-демократ Ричард Блументаль, соавтор законопроекта о санкциях против России, ранее выражал надежду на окончательное принятие документа в сентябре 2026 года.

Напомним, Сенат Конгресса Соединенных Штатов 7 августа 86 голосами "за" одобрил проект о санкциях против РФ, соавторами которого являются покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блументаль. Речь идет о "карательных" тарифах для стран, импортирующих российские энергоресурсы.

Подробнее об этом – в статье Сенат пробивает санкционную стену: какое наказание для России готовят США и какова будет роль Трампа.