56% німців стурбовані загрозою Росії для їхньої країни

Понад половина громадян Німеччини вважають, що безпека їхньої країни перебуває під загрозою з боку Росії.

Про це свідчать результати останнього опитування ARD-Deutschlandtrend, передає "Європейська правда".

Загалом 56% опитаних вважають, що Росія становить загрозу для безпеки Німеччини. Цікавим є розподіл думок за партійною приналежністю.

По 73% виборців блоку канцлера Фрідріха Мерца ХДС/ХСС і "Зелених" бачать у Росії загрозу. Такої ж думки дотримуються 69% виборців СДПН.

Лише серед виборців ультраправої "Альтернативи для Німеччини" більшість (68%) не вбачає в Росії загрози.

На сході Німеччини стурбованість через Росію загалом є меншою – 42% вважають, що загроза є сильною або дуже сильною, а 47% дотримуються протилежної думки.

Хоча люди віком від 18 до 34 років мають різні думки щодо того, чи становить Росія загрозу для безпеки країни, дві третини людей віком понад 65 років вважають цю загрозу дуже високою або високою.

Нагадаємо, 1 вересня міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що Росія несе відповідальність за інцидент із дроном з вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле" минулого місяця.

Детально на цю тему – у статті Німеччина під атакою Росії. Все про удар дронів по аеропорту Лейпцига та відповідь Берліна.