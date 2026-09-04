56% немцев обеспокоены угрозой от России для их страны

Более половины граждан Германии считают, что безопасность их страны находится под угрозой со стороны России.

Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса ARD-Deutschlandtrend, передает "Европейская правда".

В целом 56% опрошенных считают, что Россия представляет угрозу для безопасности Германии. Интересно распределение мнений по партийной принадлежности.

По 73% избирателей блока канцлера Фридриха Мерца ХДС/ХСС и "Зеленых" видят в России угрозу. Такого же мнения придерживаются 69% избирателей СДПГ.

Лишь среди избирателей ультраправой "Альтернативы для Германии" большинство (68%) не видит в России угрозы.

На востоке Германии обеспокоенность по поводу России в целом меньше – 42% считают, что угроза сильная или очень сильная, а 47% придерживаются противоположного мнения.

Хотя люди в возрасте от 18 до 34 лет по-разному относятся к тому, представляет ли Россия угрозу для безопасности страны, две трети людей старше 65 лет считают эту угрозу очень высокой или высокой.

Напомним, 1 сентября министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что Россия несет ответственность за инцидент с дроном со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета в аэропорту "Лейпциг/Халле" в прошлом месяце.

Подробнее об этом – в статье Германия под атакой России. Все об ударе дронов по аэропорту Лейпцига и ответе Берлина.