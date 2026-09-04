Естонія засудила удар Росії по СБУ та закликала посилити тиск на Кремль

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна відреагував на російський удар по центральній будівлі Служби безпеки України в Києві у п’ятницю, 4 вересня.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Тсахкна заявив, що після кількох днів "безперервного обстрілу українських міст російські дрони завдали удару по самому серцю Києва".

"Було вражено штаб-квартиру Служби безпеки України, розташовану за кілька кроків від Софійського собору – об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та однієї з найцінніших культурних пам’яток Європи", – наголосив естонський міністр.

Він акцентував, що напад на район, де "переважно проживають цивільні особи, вкотре викриває повне зневажливе ставлення Росії до життя мирних жителів та її безперервну кампанію з метою знищення культурної ідентичності України".

"Мета Кремля залишається незмінною: спричинити якомога більше жертв, посіяти терор і знехтувати всіма нормами міжнародного права. Естонія однозначно засуджує ці останні атаки та рішуче підтримує Україну", – заявив Тсахкна.

Він наголосив, що постійні удари Росії вимагають посилення міжнародного тиску, глибшої ізоляції та "наполегливих зусиль, щоб не допустити безкарності".

Як писала "УП", 4 вересня російський безпілотник влучив у кабінет тимчасового виконувача обов'язків голови Служби безпеки України Олександра Поклада у будівлі СБУ в Києві. На момент удару генерала в кабінеті не було.

А міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів України посилити тиск на Росію після удару по центральній будівлі Служби безпеки України.