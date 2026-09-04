Эстония осудила удар России по СБУ и призвала усилить давление на Кремль

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна отреагировал на российский удар по центральному зданию Службы безопасности Украины в Киеве в пятницу, 4 сентября.

Об этом он написал в социальной сети X, сообщает "Европейская правда".

Тсахкна заявил, что после нескольких дней "непрерывного обстрела украинских городов российские дроны нанесли удар по самому сердцу Киева".

"Была поражена штаб-квартира Службы безопасности Украины, расположенная в нескольких шагах от Софийского собора – объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из самых ценных культурных достопримечательностей Европы", – подчеркнул эстонский министр.

Он подчеркнул, что нападение на район, где "преимущественно проживают гражданские лица, в очередной раз разоблачает полное пренебрежительное отношение России к жизни мирных жителей и её непрекращающуюся кампанию, направленную на уничтожение культурной идентичности Украины".

"Цель Кремля остается неизменной: причинить как можно больше жертв, посеять террор и пренебречь всеми нормами международного права. Эстония однозначно осуждает эти последние атаки и решительно поддерживает Украину", – заявил Цахкна.

Он подчеркнул, что постоянные удары России требуют усиления международного давления, более глубокой изоляции и "настойчивых усилий, чтобы не допустить безнаказанности".

Как писала "УП", 4 сентября российский беспилотник попал в кабинет временно исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины Александра Поклада в здании СБУ в Киеве. На момент удара генерала в кабинете не было.

А министр иностранных дел Андрей Сибига призвал международных партнеров Украины усилить давление на Россию после удара по центральному зданию Службы безопасности Украины.