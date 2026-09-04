Эстония осудила удар России по СБУ и призвала усилить давление на Кремль
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна отреагировал на российский удар по центральному зданию Службы безопасности Украины в Киеве в пятницу, 4 сентября.
Об этом он написал в социальной сети X, сообщает "Европейская правда".
Тсахкна заявил, что после нескольких дней "непрерывного обстрела украинских городов российские дроны нанесли удар по самому сердцу Киева".
"Была поражена штаб-квартира Службы безопасности Украины, расположенная в нескольких шагах от Софийского собора – объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из самых ценных культурных достопримечательностей Европы", – подчеркнул эстонский министр.
Он подчеркнул, что нападение на район, где "преимущественно проживают гражданские лица, в очередной раз разоблачает полное пренебрежительное отношение России к жизни мирных жителей и её непрекращающуюся кампанию, направленную на уничтожение культурной идентичности Украины".
"Цель Кремля остается неизменной: причинить как можно больше жертв, посеять террор и пренебречь всеми нормами международного права. Эстония однозначно осуждает эти последние атаки и решительно поддерживает Украину", – заявил Цахкна.
Он подчеркнул, что постоянные удары России требуют усиления международного давления, более глубокой изоляции и "настойчивых усилий, чтобы не допустить безнаказанности".
Как писала "УП", 4 сентября российский беспилотник попал в кабинет временно исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины Александра Поклада в здании СБУ в Киеве. На момент удара генерала в кабинете не было.
А министр иностранных дел Андрей Сибига призвал международных партнеров Украины усилить давление на Россию после удара по центральному зданию Службы безопасности Украины.