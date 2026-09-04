Сибіга закликав посилити тиск на Росію після удару по будівлі СБУ

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів України посилити тиск на Росію після російського удару по центральній будівлі Служби безпеки України.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Сибіга заявив, що російський удар по центральній будівлі Служби безпеки України – це серйозна ескалація, яка вимагає рішучих відповідей.

"Москва завдала цього удару саме під час відновлення мирних зусиль, показавши своє справжнє неприйняття дипломатії. Зовсім поруч під загрозою опинився й об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Софійський собор", – зазначив український міністр.

Він закликав міжнародних партнерів України "твердо засудити ці дії та посилити тиск на режим Путіна".

"Ми також закликаємо ЮНЕСКО рішуче відреагувати та активізувати зусилля для захисту культурної спадщини України, яка перебуває під загрозою", – додав він.

Як писала "УП", 4 вересня російський безпілотник влучив у кабінет тимчасового виконувача обов'язків голови Служби безпеки України Олександра Поклада у будівлі СБУ в Києві. На момент удару генерала в кабінеті не було.

Варто зауважити, що цього дня Kyiv Independent із посиланням на дані співрозмовників писало, що спецпосланники американського президента Дональда Трампа начебто обговорюють альтернативні плани щодо запланованого на найближчі дні візиту до Києва через залякування з боку росіян.

Водночас Axios повідомило, що вони цими вихідними поїдуть до Москви та Києва для проведення переговорів щодо припинення війни.