ЄС виділив ще пів мільйона євро на допомогу Непалу після катастрофічного паводку

Європейський Союз надає ще 500 тисяч євро на допомогу Непалу після катастрофічного паводку, у якому загинули майже 1300 людей і ще тисячі вважаються зниклими.

Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії, пише "Європейська правда".

Єврокомісія виділяє додаткові 500 тисяч євро на подальшу допомогу Непалу для подолання наслідків і допомогу постраждалим від катастрофічного паводку.

Кошти нададуть через фонд екстреного реагування Червоного Хреста.

Крім того, до Непалу прибув спецрейс із Європи з 82 тоннами гуманітарного вантажу, що дозволить підтримати роботу рятувальників та забезпечити базові потреби людей, які втратили домівки і майно.

Окремо готується поставка через Механізм цивільного захисту ЄС, у межах якої відправлять додатковий гуманітарний вантаж від Німеччини, Люксембургу, Норвегії та Латвії – засоби гігієни, ковдри, захисне обладнання, генератори тощо.

Початково після стихійного лиха ЄС виділив на допомогу Непалу 2 млн євро, на додачу до 3 млн на початку року на заходи готовності до надзвичайних ситуацій.

Європейська служба супутникових спостережень Copernicus надає рятувальним службам актуальні знімки постраждалого району.

За останніми офіційними даними, що наводяться у ЗМІ, кількість підтверджених загиблих внаслідок селевого потоку в гірській долині у Непалі перевищила 1250 осіб, доля ще понад 4200 лишається невідомою. Серед людей, які не виходять на зв’язок – громадяни багатьох європейських країн, у тому числі 56 туристів з України.

Раніше ЄС виділив 2 млн євро для допомоги Колумбії після руйнівного землетрусу 10 серпня.