ЕС выделил ещё полмиллиона евро на помощь Непалу после катастрофического наводнения

Европейский Союз выделяет ещё 500 тысяч евро на помощь Непалу после катастрофического паводка, в результате которого погибли более 1250 человек и ещё тысячи числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Еврокомиссия выделяет дополнительные 500 тысяч евро на дальнейшую помощь Непалу в преодолении последствий и оказании помощи пострадавшим от катастрофического паводка.

Средства будут предоставлены через фонд экстренного реагирования Красного Креста.

Кроме того, в Непал прибыл спецрейс из Европы с 82 тоннами гуманитарного груза, что позволит поддержать работу спасателей и обеспечить базовые потребности людей, лишившихся жилья и имущества.

Отдельно готовится поставка через Механизм гражданской защиты ЕС, в рамках которой будет отправлен дополнительный гуманитарный груз из Германии, Люксембурга, Норвегии и Латвии – средства гигиены, одеяла, защитное снаряжение, генераторы и т. д.

Изначально после стихийного бедствия ЕС выделил на помощь Непалу 2 млн евро, в дополнение к 3 млн в начале года на меры по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям.

Европейская служба спутниковых наблюдений Copernicus предоставляет спасательным службам актуальные снимки пострадавшего района.

По последним официальным данным, приводимым в СМИ, число подтвержденных погибших в результате селевого потока в горной долине в Непале превысило 1250 человек, судьба еще более 4200 остается неизвестной. Среди людей, которые не выходят на связь, – граждане многих европейских стран, в том числе 56 туристов из Украины.

Ранее ЕС выделил 2 млн евро для помощи Колумбии после разрушительного землетрясения 10 августа.