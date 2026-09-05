Трамп стверджує, що Путін не планує атакувати НАТО

Президент США Дональд Трамп заявив, що правитель РФ Владімір Путін не має наміру нападати на територію НАТО.

Про це він заявив у спілкуванні з пресою в Білому домі, повідомляє "Європейська правда".

У американського президента запитали про інцидент з дронами в аеропорту Лейпцига на початку серпня, в якому Німеччина звинуватила Росію. Журналістка нагадала про обіцянку Трампа, що за його керівництва РФ не нападе на територію НАТО.

На це він заявив, що Москва не має таких намірів.

"Я не думаю, що Путін…я з ним спілкуюся. Я його дуже добре знаю. Путін не має наміру нападати на територію НАТО", – заявив Трамп.

Нагадаємо, 1 вересня міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що Росія несе відповідальність за інцидент із дроном з вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле" минулого місяця.

Детально на цю тему – у статті Німеччина під атакою Росії. Все про удар дронів по аеропорту Лейпцига та відповідь Берліна.

Також, за даними ЗМІ, директор ЦРУ Джон Реткліфф під час візиту до Москви наприкінці серпня попередив російських посадовців, щоб вони не загострювали конфлікт із союзниками США по НАТО, зокрема з Естонією, Латвією та Литвою.