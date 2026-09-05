Трамп утверждает, что Путин не планирует нападать на НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер РФ Владимир Путин не намерен нападать на территорию НАТО.

Об этом он заявил во время беседы с прессой в Белом доме, сообщает "Европейская правда".

Американского президента спросили об инциденте с дронами в аэропорту Лейпцига в начале августа, в котором Германия обвинила Россию. Журналистка напомнила об обещании Трампа, что при его руководстве РФ не нападет на территорию НАТО.

На это он ответил, что у Москвы нет таких намерений.

"Я не думаю, что Путин… я с ним общаюсь. Я его очень хорошо знаю. Путин не намерен нападать на территорию НАТО", – заявил Трамп.

Напомним, 1 сентября министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что Россия несет ответственность за инцидент с дроном со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета в аэропорту "Лейпциг/Галле" в прошлом месяце.

Подробнее на эту тему – в статье "Германия под атакой России". Все об ударе дронов по аэропорту Лейпцига и ответе Берлина.

Также, по данным СМИ, директор ЦРУ Джон Ретклифф во время визита в Москву в конце августа предупредил российских чиновников, чтобы они не обостряли конфликт с союзниками США по НАТО, в частности с Эстонией, Латвией и Литвой.