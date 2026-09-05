Литва хоче створити інтегровану систему виявлення повітряних загроз

Міністерство оборони Литви оголосило державне замовлення на інтегровану систему спостереження та контролю повітряного простору, яка об’єднає дані різних установ у єдину екосистему.

Про це повідомив міністр оборони Робертс Каунас, його цитує LRT, пише "Європейська правда".

За словами міністра, система, створена за допомогою штучного інтелекту, у режимі реального часу об’єднає дані з датчиків та радарів збройних сил та інших відомств, що допоможе точніше ідентифікувати дрони у повітряному просторі Литви та вчасно попереджати населення.

На реалізацію проєкту планується виділити близько 5 млн євро.

"На національному рівні єдина система посилить можливості державних інституцій щодо попередження та реагування на повітряні загрози. Водночас це державне замовлення зміцнює компетенції литовського бізнесу у сфері протиповітряної оборони", – сказав Каунас.

Міністерство зазначає, що проєкт реалізується у три етапи, а запуск пілотного рішення очікується вже на початку наступного року.

У 2027 році система об’єднає всі підключені до неї датчики та засоби протиповітряної оборони, формуючи загальну картину стану повітряного простору. Інформація про виявлені об’єкти передаватиметься органам влади відповідної території та операторам об’єктів критичної інфраструктури.

До 2028 року система має бути інтегрована також із платформами передачі даних, що використовуються союзниками по НАТО.

У проєкті плану реалізації урядової програми передбачено, що до третього кварталу 2028 року Литва має розбудувати систему спостереження за повітряним простором та інтегровану систему протиповітряної оборони, призначену для виявлення та нейтралізації безпілотних літальних апаратів.

Повідомляли, що Литва розглядає можливість придбання у Південній Кореї систем малої протиповітряної оборони та протидронних систем.

У липні Литва безвідплатно отримала від Латвії радари SENTINEL.

А в серпні на околицях Вільнюса військові розгорнули систему протиповітряної оборони середньої дальності NASAMS з метою посилення оборони повітряного простору.