Латвія передала Литві радари до систем NASAMS

Країни Балтії посилюють регіональну протиповітряну оборону: Литва безвідплатно отримала від Латвії радари SENTINEL.

Про це повідомили у Міноборони Литви у четвер, 16 липня, пише "Європейська правда".

Основне завдання радарів SENTINEL, зазначив міністр оборони Литви Робертас Каунас, – забезпечити проведення операцій з ураження повітряних цілей системою NASAMS, надаючи точну інформацію щодо виявлення та супроводу цілей.

"Ці радари допоможуть ефективніше реагувати на можливі загрози та захищати безпеку наших громадян. Я дякую Латвії та США за безперервну співпрацю у зміцненні безпеки регіону", – зазначив Каунас.

Враховуючи пропозицію США, Латвія вирішила передати радари Литві, оскільки для своїх потреб у сфері протиповітряної оборони використовує інші системи.

У середу, 15 липня, Литва та Латвія домовилися провести військові навчання для готовності до спільних дій.

Крім того, Литва та Латвія домовились розширювати співпрацю у боротьбі з організованими мережами переправлення нелегальних мігрантів.