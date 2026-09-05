Литва намерена создать интегрированную систему обнаружения воздушных угроз

Министерство обороны Литвы объявило о государственном заказе на интегрированную систему наблюдения и контроля воздушного пространства, которая объединит данные различных ведомств в единую экосистему.

Об этом сообщил министр обороны Робертс Каунас, его цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

По словам министра, система, созданная с помощью искусственного интеллекта, в режиме реального времени объединит данные с датчиков и радаров вооруженных сил и других ведомств, что поможет точнее идентифицировать дроны в воздушном пространстве Литвы и своевременно предупреждать население.

На реализацию проекта планируется выделить около 5 млн евро.

"На национальном уровне единая система усилит возможности государственных институтов по предупреждению и реагированию на воздушные угрозы. В то же время этот государственный заказ укрепляет компетенции литовского бизнеса в сфере противовоздушной обороны", – сказал Каунас.

Министерство отмечает, что проект реализуется в три этапа, а запуск пилотного решения ожидается уже в начале следующего года.

В 2027 году система объединит все подключенные к ней датчики и средства противовоздушной обороны, формируя общую картину состояния воздушного пространства. Информация об обнаруженных объектах будет передаваться органам власти соответствующей территории и операторам объектов критической инфраструктуры.

К 2028 году система должна быть интегрирована также с платформами передачи данных, используемыми союзниками по НАТО.

В проекте плана реализации правительственной программы предусмотрено, что к третьему кварталу 2028 года Литва должна построить систему наблюдения за воздушным пространством и интегрированную систему противовоздушной обороны, предназначенную для обнаружения и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов.

Сообщалось, что Литва рассматривает возможность приобретения в Южной Корее систем малой противовоздушной обороны и противодроновых систем.

В июле Литва безвозмездно получила от Латвии радары SENTINEL.

А в августе в окрестностях Вильнюса военные развернули систему противовоздушной обороны средней дальности NASAMS с целью усиления защиты воздушного пространства.