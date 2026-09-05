На авіашоу у Греції розбився літак ВПС, спричинивши лісову пожежу

Літак ВПС Греції розбився на авіашоу на північ від Афін у суботу на очах у тисяч глядачів.

Про це повідомило видання Kathimerini, пише "Європейська правда".

Інцидент стався під час щорічного авіашоу Athens Flying Week на авіабазі Танагра. Наразі невідомо, чи вдалося пілотам катапультуватися.

Двомісний літак Phantom F4 раптово почав втрачати висоту та падати на землю.

A HAF F-4 Phantom II just crashed at the Athens Fling Week airshow. We can only hope for the best, but I saw no parachutes. He hit the ground coming out of a turn. pic.twitter.com/JtW4YdPJ5x – Sova🇧🇬 (@sovva1_1) September 5, 2026

Повідомлень про постраждалих серед присутніх одразу після падіння літака Phantom F4 не надходило. Після падіння виникла пожежа, яка поширилася на лісову місцевість.

фото: kathimerini

Для гасіння було мобілізовано 85 пожежників та 23 одиниці техніки.

фото: kathimerini

24 серпня поблизу угорського міста Сольнок зазнав аварії винищувач Gripen Збройних сил Угорщини, пілоту вдалося катапультуватися.

17 серпня навчальний літак Cirrus SR-20 Повітряно-космічних сил Франції зазнав аварії в Салон-де-Прованс (французький департамент Буш-дю-Рон) під час навчального польоту.