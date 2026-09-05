На авиашоу в Греции разбился самолет ВВС, что привело к лесному пожару

Самолет ВВС Греции разбился на авиашоу к северу от Афин в субботу на глазах у тысяч зрителей.

Об этом сообщило издание Kathimerini, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел во время ежегодного авиашоу Athens Flying Week на авиабазе Танагра. Пока неизвестно, удалось ли пилотам катапультироваться.

Двухместный самолет Phantom F4 внезапно начал терять высоту и падать на землю.

A HAF F-4 Phantom II just crashed at the Athens Fling Week airshow. We can only hope for the best, but I saw no parachutes. He hit the ground coming out of a turn. pic.twitter.com/JtW4YdPJ5x – Sova🇧🇬 (@sovva1_1) September 5, 2026

Сообщений о пострадавших среди присутствующих сразу после падения самолета Phantom F4 не поступало. После падения возник пожар, который распространился на лесную местность.

фото: kathimerini

Для тушения были мобилизованы 85 пожарных и 23 единицы техники.

фото: kathimerini

24 августа вблизи венгерского города Сольнок потерпел крушение истребитель Gripen Вооружённых сил Венгрии, пилоту удалось катапультироваться.

17 августа учебный самолёт Cirrus SR-20 Воздушно-космических сил Франции потерпел крушение в Салон-де-Прованс (французский департамент Буш-дю-Рон) во время учебного полёта.