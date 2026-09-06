На сході Німеччини – вибори, на яких ультраправа "АдН" може вперше прийти до влади

Виборці східнонімецької землі Саксонія-Ангальт у неділю, 6 вересня, голосуватимуть на виборах до ландтагу, за підсумками яких ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") має шанс уперше в історії очолити уряд федеральної землі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За даними останніх опитувань, партію підтримують трохи більше як 40% виборців, тоді як Християнсько-демократичний союз (ХДС) канцлера Фрідріха Мерца має близько 23%.

За результатом голосування "АдН" потенційно може навіть отримати абсолютну більшість у ландтазі. Це стане можливим, якщо кілька менших партій не подолають п'ятивідсотковий бар'єр.

Абсолютна більшість дозволила б "АдН" обійти так званий "брандмауер", політику основних партій, які відмовляються співпрацювати з ультраправими та не допускають їх до влади. Це стало би прецедентом, оскільки донині "АдН" не очолювала уряди у жодній федеральній землі Німеччини.

Водночас отримати абсолютну більшість партії буде складно через особливості виборчої системи, яка, зокрема, сприяє формуванню коаліцій і ускладнює одноосібне правління.

Якщо "АдН" не здобуде абсолютної більшості, найімовірнішим сценарієм стане формування уряду на чолі з ХДС та чинним прем'єром землі Свеном Шульце.

Конкретний склад коаліції залежатиме від того, які партії подолають п'ятивідсотковий бар'єр.

Після виборів можуть розпочатися багатотижневі коаліційні переговори.

Нагадаємо, понад половина німців вбачають загрози для демократії у разі впевненої перемоги ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" на земельних виборах у Саксонії-Ангальт.

Детально на цю тему читайте у статті "Альтернатива" за крок до влади: як ультраправі можуть розхитати Німеччину та нашкодити Україні