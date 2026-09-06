Избиратели восточногерманской земли Саксония-Анхальт в воскресенье, 6 сентября, будут голосовать на выборах в ландтаг, по итогам которых ультраправая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") имеет шанс впервые в истории возглавить правительство федеральной земли.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По данным последних опросов, партию поддерживают чуть более 40% избирателей, тогда как Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Фридриха Мерца набирает около 23%.

По итогам голосования "АдГ" потенциально может даже получить абсолютное большинство в ландтаге. Это станет возможным, если несколько мелких партий не преодолеют пятипроцентный барьер.

Абсолютное большинство позволило бы "АдГ" обойти так называемый "брандмауэр" – политику основных партий, которые отказываются сотрудничать с ультраправыми и не допускают их к власти. Это стало бы прецедентом, поскольку до сих пор "АдН" не возглавляла правительства ни в одной федеральной земле Германии.

В то же время получить абсолютное большинство партии будет сложно из-за особенностей избирательной системы, которая, в частности, способствует формированию коалиций и затрудняет единоличное правление.

Если "АдН" не получит абсолютного большинства, наиболее вероятным сценарием станет формирование правительства во главе с ХДС и действующим премьером земли Свеном Шульце.

Конкретный состав коалиции будет зависеть от того, какие партии преодолеют пятипроцентный барьер.

После выборов могут начаться многонедельные коалиционные переговоры.

Напомним, более половины немцев видят угрозу для демократии в случае уверенной победы ультраправой партии "Альтернатива для Германии" на земельных выборах в Саксонии-Анхальт.

Подробнее об этом читайте в статье "Альтернатива" в шаге от власти: как ультраправые могут расшатать Германию и навредить Украине