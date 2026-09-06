Кушнер в Киеве заявил о решительных намерениях Трампа положить конец войне

Специальный посланник президента США Джаред Кушнер в Киеве заявил, что Дональд Трамп стремится добиться завершения российско-украинской войны, а также долгосрочного мира.

Об этом он заявил в интервью СМИ после первого раунда переговоров, пишет корреспондент "Европейской правды".

Кушнер, который посещает Киев вместе со Стивом Виткоффом, заявил, что американский президент Дональд Трамп просил передать приветствие народу Украины.

"Он действительно хотел, чтобы мы передали: он понимает, что это очень, очень сложная и комплексная проблема. Но это проблема, которую действительно стоит решить – не просто для того, чтобы остановить нынешнюю войну, а для того, чтобы создать правильные условия и договоренности для долгосрочного и устойчивого мира", – сказал он.

По словам спецпосланника Трампа, речь идет о мире, который "позволит Украине использовать то невероятное мужество, изобретательность и силу, которые она демонстрировала на протяжении последних лет войны, чтобы построить себя как великую державу – такую, какой она по своему полному потенциалу может стать".

"Президент Трамп действительно хотел бы этого. Многие политики боятся сложных проблем. Президент Трамп всегда говорит: чем сложнее проблема, тем больше, если она стоит того, чтобы её решить, ты должен отдать этому все свои силы", – заявил Кушнер.

Поэтому, по его словам, Трамп "очень решительно настроен положить конец этой войне, прекратить гибель людей, принести облегчение семьям".

Как известно, спецпосланцы президента США прибыли в Киев на поезде 6 сентября и встретились с президентом Украины на Софиевской площади. После экскурсии по собору они отправились на переговоры, которые пройдут в несколько этапов – с участием также советников по национальной безопасности стран "евротройки"; два из них на данный момент завершились.

Накануне, 5 сентября, специальные посланники находились на переговорах в Москве. Помощник главы РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин выразил им уверенность в достижении целей войны; в Белом доме назвали переговоры "содержательными" и объявили о следующих шагах в ближайшие недели.