Зеленський розповів, як проходитимуть перемовини зі спецпосланцями Трампа і "євротрійки"

Президент України Володимир Зеленський розкрив, що у Києві відбудеться кілька переговорних сесій – спершу з посланцями президента США, потім – за участі перемовників від Франції, Британії та Німеччини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у короткому коментарі перед зустрічами.

"Очікується одна сесія – наша розмова, потім ще одна сесія буде з європейськими NSA (national security advisers – радниками з нацбезпеки – Ред.). Кілька сесій важливих", – розповів Зеленський.

Нагадаємо, близько 14:20 він повідомив про початок переговорів з перемовниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Раніше Зеленський розповів, що Україна готувалася зустріти Віткоффа й Кушнера в аеропорту, проте Росія фактично не дала їм прибути літаком. Напередодні, 5 вересня, спецпосланці були на переговорах у Москві.

Помічник правителя РФ Юрій Ушаков заявив, що Путін на переговорах з посланцями президента США в суботу розповів їм про впевненість у досягненні цілей війни; у Білому домі назвали переговори "змістовними" та анонсували оголошення наступних кроків найближчими тижнями.